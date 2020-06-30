Візит групи євродепутатів в окупований Крим: МЗС закликало Францію відреагувати

КИЇВ. 30 червня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.