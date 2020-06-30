Візит групи євродепутатів в окупований Крим: МЗС закликало Францію відреагувати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Перша заступниця міністра привернула увагу посла до неприпустимості контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Еміне Джапарова звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня)”, — повідомили в МЗС.
Як зазначили у відомстві, Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, у тому числі у межах ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму.
Зазначимо, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що делегація французьких депутатів Європарламенту відвідає Крим з триденним візитом.
Під час зустрічі також було обговорено пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питання посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів.
Перша заступниця міністра також наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ “голосування” щодо внесення змін до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як і будь-яких “референдумів” та “голосувань” на окупованих територіях України.
Здійснено обмін думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення Президента України Володимира Зеленського.
Крім того, Джапарова звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені.
Нагадаємо, раніше Україна отримала перший транш допомоги від Італії для постраждалих від повені у західних регіонах.