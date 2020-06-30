Із Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені у західних регіонах - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Україна отримала перший транш допомоги від Італії для постраждалих від повені у західних регіонах. Про це Президенту України Володимиру Зеленському доповіли на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"...Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, рятувальники, які ліквідовують наслідки повеней, отримають допомогу з Італії.
Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, міжнародні друзі мають допомогти Україні у відновленні постраждалих від повені регіонів.