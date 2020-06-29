Рятувальники, які ліквідовують наслідки повеней, отримають допомогу з Італії - МВС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. На звернення Посольства України в Римі італійська сторона ухвалила рішення надати гуманітарну допомогу для західних регіонів України, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Відповідне спорядження та спецтехніку, а саме помпи, обладнані комплектом рукавів, мобільні генератори, рятувальні троси, квадрокоптери, каркасні намети з підігрівом на 10 осіб, костюми для підводних рятувальних операцій, надувні човни з моторами, 4-місні катамарани, рятувальні жилети та шоломи, портативні радіостанції та інше будуть застосовувати рятувальники ДСНС для ліквідації наслідків руйнівних повеней.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив подяку за співпрацю та допомогу міністру закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Простягти руку допомоги другу у важкі часи – це справжня співпраця! Тільки так можливо подолати лихо, від COVID-19 до руйнівних повеней", - сказав Аваков.

Нагадаємо, Євросоюз продовжує мобілізувати екстрену допомогу Україні у зв'язку з повенями на заході країни.

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