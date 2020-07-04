Пять грузовиков с гумпомощью от МККК направились в Донецк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста направились в Донецк, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.
"Вчера гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста проследовал по маршруту Киев-Донецк. Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд на ВОТУ в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - говорится в сообщении.
Груз отправлен для помощи жителям ВОТУ, которые непосредственно страдают от агрессии российско-оккупационной администрации, сообщили пограничники.
Напомним, Германия выделит еще 1 млн евро для гуманитарной работы ВОЗ на Донбассе.