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Пять грузовиков с гумпомощью от МККК направились в Донецк

Пять грузовиков с гумпомощью от МККК направились в Донецк

Киев  •  УНН

 • 12102 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста направились в Донецк, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

"Вчера гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста проследовал по маршруту Киев-Донецк. Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд на ВОТУ в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Груз отправлен для помощи жителям ВОТУ, которые непосредственно страдают от агрессии российско-оккупационной администрации, сообщили пограничники.

Напомним, Германия выделит еще 1 млн евро для гуманитарной работы ВОЗ на Донбассе.

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