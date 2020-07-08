У МКЧХ розповіли, як посилили через пандемію гумдопомогу Донбасу

"Зважаючи на поширення вірусу COVID-19, гуманітарна робота МКЧХ та наша підтримка людей, постраждалих від конфлікту на Донбасі, адаптувалися до загальних заходів, що вживаються для стримування вірусу. Команди МКЧХ по обидва боки від лінії розмежування наполегливо працювали, щоб надати допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Через кризу COVID-19 ми робили додатковий акцент на доступ до медичної допомоги та підтримку засобів до існування для тих, хто найбільше постраждав. Таким чином, ми не лише продовжували, але й посилювали нашу підтримку лікарень на Донбасі, надаючи їм матеріали та захисні засоби і забезпечуючи людей похилого віку їжею та гігієнічними засобами", - зазначив Власенко.

З його слів, у МКЧХ також продовжували поставляти теплиці для вирощування городини та домашню худобу.

"Ми продовжуємо відновлювати житло людям, яким довелося зіткнутися не лише з COVID, а й з посиленням бойових дій з початку цього року. Ми не змінили наш підхід у наданні допомоги постраждалим людям і ніколи не припиняли жодних наших поставок", - наголосив Власенко.

Також він зазначив, що через COVID-19 були посилені деякі програми, інші ж програми залишилися без змін.

"Тому що на Донбасі багато сімей стикаються як з фінансовими труднощами, так і з доступом до ринків, де можна придбати харчі й товари першої необхідності як через COVID-19, так і конфлікт в цілому. Це означає, що програми фінансової допомоги, які реалізовує МКЧХ для підтримки сімей, що потребують матеріальної допомоги, в нинішніх умовах є недостатніми. Тому ми збільшили доставку продуктів харчування та гігієнічних посилок людям на Донбасі. Наші продовольчі й гігієнічні набори залишаються тими ж самими за винятком того, що ми додаємо у набори деякі предмети особистого захисту", - повідомив речник.

Власенко додав, що Червоний Хрест також постачає водонасоси та електрогенератори до лікарень, в яких лікують хворих на COVID-19.

"Ми співпрацюємо з усіма, хто може швидко допомогти та доставити якісний товар. І це стосується закупівлі асортименту товарів та послуг не тільки медичних, але й, наприклад, продуктів харчування, предметів гігієни, теплиць, домашньої худоби (корів, курей, які ми даруємо людям), будівельних матеріалів, засобів для ремонту житла чи об’єктів водопостачання. Зазвичай ми намагаємось придбати на місцевому ринку якнайбільше, але для нас найважливішим є дотримання балансу між ціною та якістю, купуючи товари для розповсюдження. Усі закупівлі МКЧХ є предметом тендерних процедур, і ми не звертаємось безпосередньо до виробників медичних послуг", - зазначив Власенко.

Нагадаємо, раніше п’ять вантажівок із гумдопомогою від МКЧХ направилися до Донецька.