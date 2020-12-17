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В горсовете Харькова сообщили, что похороны Кернеса планируются 22-24 декабря

Киев • УНН

 • 22565 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Церемония погребения городского головы Харькова Геннадия Кернеса состоится ориентировочно на следующей неделе, в период со вторника по четверг. Об этом УНН сообщил секретарь Харьковского городского головы Игорь Терехов.

В горсовете Харькова сообщили, что похороны Кернеса планируются 22-24 декабря

"То, что касается похорон, то мы ориентируемся, наверное, со вторника по четверг включительно. Это зависит сейчас не от нас, а от процедурных вопросов в Германии. Мы сейчас готовимся. Относительно сессии городского совета, то она состоится 30-го числа, как и планировалось. Ведь это рабочие вопросы, вы понимаете, мы будем обсуждать все на сессии", - отметил секретарь горсовета Харькова.

Ранее Терехов сообщил, что сегодня, 17 декабря, проведет большое совещание по организации похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Стоит также отметить, что согласно Закону Украины о местном самоуправлении, в случае, в частности, смерти городского головы, его полномочия осуществляет секретарь городского совета - до момента начала полномочий городского головы, избранного на внеочередных выборах в соответствии с законом, или до дня открытия первой сессии соответствующего городского совета, избранного на очередных местных выборах.

Иными словами, выполнять обязанности Харьковского городского головы временно будет именно Терехов - 9 декабря, на первой сессии новоизбранного горсовета, его кандидатуру поддержали и избрали секретарем.

Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что по этому трагическому поводу в Харькове объявлен траур.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.

Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19.

Так 16 сентября 2020 году Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

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