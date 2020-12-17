У міськраді Харкова повідомили, що похорони Кернеса плануються 22-24 грудня

“Те, що стосується поховання, то ми орієнтуємося, напевно, з вівторка по четвер, включно. Це залежить зараз не від нас, а від процедурних питань у Німеччині. Ми зараз готуємося. Стосовно сесії міської ради, то вона відбудеться 30-го числа, як і планувалося. Адже це робочі питання, ви розумієте, ми будемо обговорювати все на сесії”, - зазначив секретар міськради Харкова.

Раніше Терехов повідомив, що сьогодні, 17 грудня, проведе велику нараду з організації похорону мера Харкова Геннадія Кернеса.

Варто також відзначити, що відповідно до Закону України про місцеве самоврядування, у разі, зокрема, смерті міського голови, його повноваження здійснює секретар міської ради - до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Іншими словами, виконувати обов'язки Харківського міського голови тимчасово буде саме Терехов - 9 грудня, на першій сесії новообраної міськради, його кандидатуру підтримали і обрали секретарем.

Нагадаємо, сьогодні у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді.

Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19.

Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги.

Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.