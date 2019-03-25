В Минюсте разъяснили, как проголосовать бездомным

"Те лица, которые не имеют постоянного места регистрации, до конца сегодняшнего дня включительно, если хотят проголосовать, должны получить справку или в соответствующем центре для бездомных, которые созданы фактически во всех городах, или в социальной службе при органе местного самоуправления, которая занимается бездомными", - отметил министр.

По его словам, справка определяет, что лицо состоит на учете, и ее избирательный адрес будет определен или по месту нахождения такого центра или в органе местного самоуправления.



При этом он добавил, что с такой справкой и заявлением о желании проголосовать лица без места регистрации и постоянного места жительства могут прийти к любому отделу государственного реестра избирателей для того, чтобы сегодня до конца дня включили в список избирателей.



Если сегодня такие лица не успеют предоставить свои документы в отдел госрегистрации избирателей, то до 31 марта смогут добиться включения себя в список избирателей в судебном порядке.

Напомним, количество украинских избирателей за рубежом, на сегодня, составляет более 526 000 человек.



Для участия в голосовании на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам следует лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей и написать соответствующее заявление.