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У Мін’юсті роз’яснили, як проголосувати безхатченкам

Київ • УНН

 • 7291 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Українці без постійного місця проживання і реєстрації можуть бути включені до списку виборців у відділах державної реєстрації виборців, якщо звернуться туди із довідкою про реєстрацію в центрі для безхатченків або у соціальній службі, а також із заявою про бажання взяти участь у голосуванні. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

У Мін’юсті роз’яснили, як проголосувати безхатченкам

"Ті особи, які не мають постійного місця реєстрації, до кінця сьогоднішнього дня включно, якщо мають бажання проголосувати, повинні отримати довідку або у відповідному центрі для безхатченків, які створені фактично в усіх містах, або у соціальній службі при органі місцевого самоврядування, яка опікується безхатченками", - зазначив міністр.

За його словами, довідка визначає, що особа стоїть на обліку, тож її виборча адреса буде визначена або за місцем знаходження такого центру або в органі місцевого самоврядування.

При цьому він додав, що з такою довідкою і заявою про бажання проголосувати особи без місця реєстрації і постійного місця проживання можуть прийти до будь-якого відділу державного реєстру виборців для того, щоб сьогодні до кінця дня її включили до списку виборців.

Якщо сьогодні такі особи не встигнуть надати свої документи до відділу держреєстрації виборців, то до 31 березня зможуть домогтися включення себе до списку виборців у судовому порядку.

Нагадаємо, кількість українських виборців за кордоном, станом на сьогодні, становить понад 526 тисяч осіб.

Для участі в голосуванні на президентських виборах в Україні внутрішньо переміщеним особам слід особисто звернутися до органу ведення Реєстру виборців та написати відповідну заяву.

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