В Минюсте рассказали, как будут наказывать злостных неплательщиков алиментов

“Среди основных новаций второго пакета законов #ЧужихДитейНеБувае — автоматический рост суммы долга от 20 до 50% (1 год — на 20%, 2 года — на 30%, 3 года — на 50%), уголовная ответственность за уклонение от общественно полезных работ, арест финансовых активов, увольнение с должности государственного служащего за неуплату алиментов более 12 месяцев и т.д.”, - сообщил Шевченко.

Также он уточнил, что благодаря новым нормам минимальный размер алиментов увеличат до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет около 2 тысяч гривен.

В то же время, по словам Шевченко, эти законы являются социально справедливыми:



добросовестным родителям будут компенсированы часть средств, потраченных на обучение детей в учреждениях высшего образования;



налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов будет отменено;



те родители, которые ухаживают за тяжелобольными детьми, получат дополнительное право на отпуск, а период такого ухода будет засчитан в трудовой стаж.



Кроме того, новые законы кардинально меняют порядок регулирования выезда ребенка за пределы Украины: после вступления в силу тому из родителей, с кем проживает ребенок, уже не нужно будет получать согласие другого, чтобы вывезти его за границу на срок до 1 месяца.

Напомним, Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов.