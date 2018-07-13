У Мін'юсті розповіли, як каратимуть злісних неплатників аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває серед іншого передбачає автоматичне зростання суми боргу від 20 до 50 %, кримінальну відповідальність за ухилення від суспільно корисних робіт, арешт фінансових активів, звільнення з посади держслужбовця за несплату аліментів понад 12 місяців тощо. Про це розповів керівник Головного територіального управління юстиції у Київській області Олексій Шевченко, передає УНН з посиланням на Мін’юст.
“Серед основних новацій другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває — автоматичне зростання суми боргу від 20 до 50 % (1 рік — на 20%, 2 роки — на 30%, 3 роки — на 50%), кримінальна відповідальність за ухилення від суспільно корисних робіт, арешт фінансових активів, звільнення з посади державного службовця за несплату аліментів понад 12 місяців тощо”, — повідомив Шевченко.
Також він уточнив, що завдяки новим нормам мінімальний розмір аліментів збільшать до рівня прожиткового мінімуму, який наразі становить близько 2 тисяч гривень.
Водночас, за словами Шевченка, ці закони є соціально справедливими:
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- добросовісним батькам буде компенсовано частину коштів, витрачених на навчання дітей у закладах вищої освіти;
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- оподаткування аліментів від батьків-нерезидентів буде скасовано;
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- ті батьки, які доглядають за важкохворими дітьми, отримають додаткове право на відпустку, а період такого догляду буде зараховано до трудового стажу.
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Крім того, нові закони кардинально змінюють порядок регулювання виїзду дитини за межі України: після набрання ними чинності тому з батьків, з ким проживає дитина, вже не потрібно буде отримувати згоду іншого, щоб вивезти її за кордон на строк до 1 місяця.
Нагадаємо, Верховна Рада посилила відповідальність за несплату аліментів.