В прошлом году в результате ДТП погибли более 170 детей

По данным полиции, в 2018 году в результате ДТП погибли 176 детей, а с начала 2019 года, по состоянию на 8 июня 2019 года, погибли 56 детей.



Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП грузовика и автобуса, в результате которой 16 детей были доставлены в больницу.



Как сообщал УНН, во время дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области погибли 3 человека, двое из них - дети. Кроме того, двое детей пострадали в ДТП в Ровенской обласи.



