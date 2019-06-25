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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В прошлом году в результате ДТП погибли более 170 детей

Киев • УНН

 • 10916 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 170 детей. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Нацполиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.

В прошлом году в результате ДТП погибли более 170 детей

По данным полиции, в 2018 году в результате ДТП погибли 176 детей, а с начала 2019 года, по состоянию на 8 июня 2019 года, погибли 56 детей.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП грузовика и автобуса, в результате которой 16 детей были доставлены в больницу.

Как сообщал УНН, во время дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области погибли 3 человека, двое из них - дети. Кроме того, двое детей пострадали в ДТП в Ровенской обласи.

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