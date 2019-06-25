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У минулому році внаслідок ДТП загинули понад 170 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У минулому році внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули понад 170 дітей. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції Нацполіції України у відповідь на інформаційний запит УНН.

У минулому році внаслідок ДТП загинули понад 170 дітей

За даними поліції, у 2018 році внаслідок ДТП загинули 176 дітей, а з початку 2019 року, станом на 8 червня 2019 року, загинули 56 дітей.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині сталася ДТП вантажівки та автобуса, внаслідок якої 16 дітей були доставлені у лікарні.

Як повідомляв УНН, під час дорожно-транспортної пригоди у Херсонській області загинули 3 особи, двоє з них – діти.  Крім того, двоє дітей постраждали у ДТП на Рівненщині. 

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