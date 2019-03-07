В прошлом году ликвидировали более 30 международных каналов поставки наркотиков

Так, по данным полиции, в 2018 году ликвидировали 35 международных каналов поставки наркотических средств, три из которых - в страны ЕС.



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Кроме того, за 2 месяца 2019 года разоблачено 9 международных каналов поставки наркотических средств на территорию Украины.



Напомним, в ОРЛО пытались переправить амфетамин на почти миллион гривен.



Я к сообщал УНН, в Харькове правоохранители изъяли в квартире, которую арендовали два мужчины, наркотиков более чем на миллион гривен. Правонарушителям грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.