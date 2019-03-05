У Маріуполі чоловік заховав наркотики у пачці з макаронами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Маріуполі поліцейські роти особливого призначення вилучили замасковані наркотики - перехожий сховав канабіс у пачці з макаронами, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
"Під час патрулювання у складі бронегрупи увагу правоохоронців привернув перехожий, який намагався уникнути поліції. В ході перевірки документів та поверхневого обшуку поліцейські виявили пакунок з макаронними виробами, всередині якого знаходилася наркотична речовина", - повідомили у поліції.
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На місце виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції. У чоловіка вилучено 4 згортки з марихуаною, повідомили правоохоронці.
Речові докази спрямовані на експертизу. Канал надходження наркотику встановлюється.
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За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.