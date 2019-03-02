Підліток помер, інший у лікарні через отруєння невідомими наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Неповнолітній хлопець помер, а ще одного у тяжкому стані доставили до лікарні з попереднім діагнозом отруєння невідомими наркотичними речовинами у Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
"2 березня до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхівки на вулиці Харківських Дивізій помер 14-річний хлопець", - вказали у поліції.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що вранці в гості до 20-річної дівчини прийшли двоє хлопців та дівчина після святкування дня народження. Через деякий час господарка оселі виявила хлопців у блідому стані та викликала швидку.
"За адресою лікарі констатували смерть 14-річного хлопця, а 15-річного підлітка у тяжкому стані доставили до лікарні з попереднім діагнозом отруєння невідомими наркотичними речовинами", - зазначили у поліції.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини встановлюються.
Нагадаємо, у Харкові після переохолодження помер чоловік.