У Харкові після переохолодження помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові до лікарні доправили невідомого з ознаками переохолодження, де він помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"Невідомого з ознаками переохолодження виявили на вулиці Пушкінська 1 березня. Чоловіка, якому на вигляд 30-40 років, доставили до лікарні, де він помер. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу", - повідомили у поліції.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Всі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Києві за місяць від переохолодження постраждало 54 людини.