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У Харкові після переохолодження помер чоловік

У Харкові після переохолодження помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові до лікарні доправили невідомого з ознаками переохолодження, де він помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

"Невідомого з ознаками переохолодження виявили на вулиці Пушкінська 1 березня. Чоловіка, якому на вигляд 30-40 років, доставили до лікарні, де він помер. Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу", - повідомили у поліції.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Києві за місяць від переохолодження постраждало 54 людини.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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