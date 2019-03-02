В Харькове после переохлаждения умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Харькове в больницу доставили неизвестного с признаками переохлаждения, где он умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"Неизвестного с признаками переохлаждения обнаружили на улице Пушкинская 1 марта. Мужчину, которому на вид 30-40 лет, доставили в больницу, где он умер. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг", - сообщили в полиции.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Киеве за месяц от переохлаждения пострадали 54 человека.