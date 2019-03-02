В Харькове после переохлаждения умер мужчина

"Неизвестного с признаками переохлаждения обнаружили на улице Пушкинская 1 марта. Мужчину, которому на вид 30-40 лет, доставили в больницу, где он умер. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг", - сообщили в полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве за месяц от переохлаждения пострадали 54 человека.