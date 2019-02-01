З початку року від переохолодження у столиці постраждало 54 людини

“Всього від переохолодження з початку року постраждало 54 людини”, - зазначила Вишневська.



Також вона додала, що обмороження за перший місяць 2019 року отримало 18 людей.



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Раніше УНН повідомляв, що внаслідок морозу в США вмирають бездомні та студенти.