За попередню добу до київських травмпунктів звернулось 447 людей

КИЇВ. 1 лютого. УНН. За останню добу, 31 січня 2019 року, в Києві до травмпунктів звернулось 447 людей, з них 84 через ожеледицю. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.