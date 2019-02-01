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За попередню добу до київських травмпунктів звернулось 447 людей

За попередню добу до київських травмпунктів звернулось 447 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. За останню добу, 31 січня 2019 року, в Києві до травмпунктів звернулось 447 людей, з них 84 через ожеледицю. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

“До травмпунктів звернулося 447 людей, з них 84 через ожеледицю”, - зазначила Вишневська.

Вона також додала, внаслідок падіння бурульок, на щастя, ніхто не постраждав.

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Раніше УНН повідомляв, за останні два дні від ожеледиці травмувалося понад 200 киян. 

Як повідомляв УНН, за неприбраний сніг у Києві на підприємців і фізичних осіб-підприємців склали 264 протоколи.

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