За попередню добу до київських травмпунктів звернулось 447 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За останню добу, 31 січня 2019 року, в Києві до травмпунктів звернулось 447 людей, з них 84 через ожеледицю. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
“До травмпунктів звернулося 447 людей, з них 84 через ожеледицю”, - зазначила Вишневська.
Вона також додала, внаслідок падіння бурульок, на щастя, ніхто не постраждав.
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Раніше УНН повідомляв, за останні два дні від ожеледиці травмувалося понад 200 киян.
Як повідомляв УНН, за неприбраний сніг у Києві на підприємців і фізичних осіб-підприємців склали 264 протоколи.