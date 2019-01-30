За останні два дні від ожеледиці травмувалося понад 200 киян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За 28 та 29 січня 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалось 219 осіб з яких вісім це – діти. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"28 січня від ожеледиці травмувалось 88 дорослих і 7 дітей, 29 січня – 123 дорослих і одна дитина", - зазначила Вишневська.
За її словами, травм від бурульок не було.
Нагадаємо, за вихідні у Києві через ожеледицю постраждали 112 людей, дітей серед них немає. За її словами, за вихідні дітей серед постраждалих від ожеледиці немає. З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від ожеледиці травмувалися 5485 киян, з них 471 дитина.
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