У центрі Києва крижини падають перехожим на голови

Інцидент стався о 20:01 29 січня. Варто зазначити, що брила льоду була досить великою, щоб завдати пошкодження відразу декільком людям.

На щастя, ніхто не постраждав. Крижина впала в 10 сантиметрах від перехожих.

"Це просто диво, що ми вирішили відійти від ганку. Відбулися переляком", - зазначила одна з дівчат.

Як повідомляв УНН, за неприбраний сніг у Києві на підприємців і фізичних осіб-підприємців склали 264 протоколи.

Нагадаємо, у Полтавській області на малолітню дівчинку впала бурулька, через що вона отримала травму голови і опинилася на лікарняному ліжку.