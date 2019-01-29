В центре Киева льдины падают прохожим на головы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В центре Киева, на улице Шота Руставели, огромные глыбы льда падают прохожим на головы. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Инцидент произошел в 20:01 29 января. Стоит отметить, что глыба льда была достаточно большой, чтобы нанести повреждения сразу нескольким людям.
К счастью, никто не пострадал. Льдина упала в 10 сантиметрах от прохожих.
"Это просто чудо, что мы решили отойти от крыльца. Отделались испугом", - отметила одна из девушек.
Как сообщал УНН, за неубранный снег в Киеве на предпринимателей и физических лиц-предпринимателей составили 264 протокола.
Напомним, в Полтавской области на малолетнюю девочку упала сосулька, из-за чего она получила травму головы и оказалась на больничной койке.