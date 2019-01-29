За неубранный снег в Киеве составили 264 протокола на предпринимателей

"По информации районных в городе Киеве государственных администраций и коммунального предприятия "Киевблагоустройство" во время осложнения погодных условий за нарушение Правил составлен 264 протоколы об административном правонарушении по статье 152. Дела об административных правонарушениях рассматриваются административной комиссией по месту жительства нарушителя на заседаниях", - отметили в пресс-службе.



По данным КГГА, соответствующая административная комиссия выносит постановление о наложении административного взыскания. Нарушение правил, как неубранный снег, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-1360 грн) и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850- 1700 грн).



Напомним, предприятия "Киевавтодора" на рассвете провели превентивную обработку противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов, улиц, по которым курсируют маршруты общественного транспорта и других аварийно-опасных участков улично-дорожной сети.



За выходные в Киеве из-за гололеда пострадали 112 человек, детей среди них нет.