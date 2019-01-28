За вихідні у Києві від ожеледиці постраждали понад 100 людей

КИЇВ. 28 січня. УНН. За вихідні у Києві через ожеледицю постраждали 112 людей, дітей серед них немає. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.