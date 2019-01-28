За вихідні у Києві від ожеледиці постраждали понад 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. За вихідні у Києві через ожеледицю постраждали 112 людей, дітей серед них немає. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"За 26 січня постраждали (від ожеледиці - ред.) 57 дорослих, за 27 січня - 55 дорослих", - повідомила Вишневська.
За її словами, за вихідні дітей серед постраждалих від ожеледиці немає.
Крім того, за 27 січня троє осіб отримали переохолодження, а одна особа - обмороження. За 26 січня двоє осіб отримали переохолодження, постраждалих від обмороження немає.
З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від ожеледиці травмувалися 5485 киян, з них 471 дитина.
Як повідомляв УНН, у Києві завтра очікують дощ зі снігом.
Нагадаємо, упродовж поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.