У Києві завтра очікують дощ зі снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві 29 січня місцями невеликий сніг, удень із дощем; на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
“Загалом у місті у вівторок хмарно. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж поточного тижня в Україну прийде потепління, яке супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.
Як повідомляв УНН, закарпатські рятувальники застерігають туристів не виходити в гори через високий ступінь лавинної небезпеки.