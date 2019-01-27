У Карпатах існує небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На високогiр'ї та в горах Закарпатської областi утримується значна снiголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру 27 сiчня в зв'язку зi снiгопадом та хуртовиною на високогiр'ї та в горах Закарпатськоi областi утримується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). В гiрських районах областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, закарпатські рятувальники застерігають туристів не виходити в гори через високий ступінь лавинної небезпеки.
Нагадаємо, вчора ввечері рятувальники доставили до міста Рахів громадянина Німеччини, який раніше, 24 січня, заблукав у гірській місцевості.