У Карпатах існує небезпека сходження лавин

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КИЇВ. 27 січня. УНН. На високогiр'ї та в горах Закарпатської областi утримується значна снiголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру 27 сiчня в зв'язку зi снiгопадом та хуртовиною на високогiр'ї та в горах Закарпатськоi областi утримується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). В гiрських районах областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, закарпатські рятувальники застерігають туристів не виходити в гори через високий ступінь лавинної небезпеки.

Нагадаємо, вчора ввечері рятувальники доставили до міста Рахів громадянина Німеччини, який раніше, 24 січня, заблукав у гірській місцевості.

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