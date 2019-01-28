За выходные в Киеве от гололеда пострадали более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За выходные в Киеве из-за гололеда пострадали 112 человек, детей среди них нет. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 26 января пострадали (от гололеда - ред.) 57 взрослых, за 27 января - 55 взрослых", - сообщила Вишневская.
По ее словам, за выходные детей среди пострадавших от гололеда нет.
Кроме того, за 27 января три получили переохлаждение, а один человек - обморожение. За 26 января двое получили переохлаждение, пострадавших от обморожения нет.
С начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от гололеда травмировались 5485 киевлян, из них 471 ребенок.
Как сообщал УНН, в Киеве завтра ожидают дождь со снегом.
Напомним, в течение текущей недели в Украине придет потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.