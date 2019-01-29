За неприбраний сніг у Києві склали 264 протоколи на підприємців

"За інформацією районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального підприємства "Київблагоустрій" під час ускладнення погодних умов за порушення Правил складено 264 протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника на засіданнях", - зазначили в прес-службі.



За даними КМДА, відповідна адміністративна комісія виносить постанову про накладення адміністративного стягнення. Порушення правил, як неприбраний сніг, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб, громадян – субєктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).



Нагадаємо, підприємства “Київавтодору” на світанку провели превентивну обробку протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів, вулиць, якими курсують маршрути громадського транспорту та інших аварійно-небезпечних ділянок вулично-дорожньої мережі.



За вихідні у Києві через ожеледицю постраждали 112 людей, дітей серед них немає.