За неприбраний сніг у Києві склали 264 протоколи на підприємців

ukru
23 березня, 12:58 • 166218 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 427025 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 418172 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 404757 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 410359 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 302875 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 250883 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 487850 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175667 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 418364 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
5.8 м/с
70 %
755 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 230208 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 279201 перегляди
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 113730 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 148298 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 118123 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 406177 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 487850 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 418364 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 372438 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 321261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 160511 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 157591 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 158528 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 153071 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 156696 перегляди
Актуальне
За неприбраний сніг у Києві склали 264 протоколи на підприємців

За неприбраний сніг у Києві склали 264 протоколи на підприємців

Київ • УНН

 • 14913 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. За неприбраний сніг у Києві склали 264 протоколи на підприємців і фізичних осіб-підприємців, які можуть тягнути за собою штрафні санкції розміром від 340 до 1700 грн. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації у відповіді на запит кореспондента УНН.

"За інформацією районних в місті Києві державних адміністрацій та комунального підприємства "Київблагоустрій" під час ускладнення погодних умов за порушення Правил складено 264 протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника на засіданнях", - зазначили в прес-службі.

За даними КМДА, відповідна адміністративна комісія виносить постанову про накладення адміністративного стягнення. Порушення правил, як неприбраний сніг, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб, громадян – субєктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

Нагадаємо, підприємства “Київавтодору” на світанку провели превентивну обробку протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів, вулиць, якими курсують маршрути громадського транспорту та інших аварійно-небезпечних ділянок вулично-дорожньої мережі.

За вихідні у Києві через ожеледицю постраждали 112 людей, дітей серед них немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.51
Bitcoin
$86,012.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,049.64
Ethereum
$1,998.83