За последние два дня от гололеда травмировались более 200 киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За 28 и 29 января 2019 года в Киеве от гололеда травмировались 219 человек из которых восемь это - дети. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"28 января от гололеда травмировались 88 взрослых и 7 детей, 29 января - 123 взрослых и один ребенок", - отметила Вишневская.
По ее словам, травм от сосулек не было.
Напомним, за выходные в Киеве из-за гололеда пострадали 112 человек, детей среди них нет. По ее словам, за выходные детей среди пострадавших от гололеда нет. С начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от гололеда травмировались 5485 киевлян, из них 471 ребенок.
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