За последние два дня от гололеда травмировались более 200 киевлян

"28 января от гололеда травмировались 88 взрослых и 7 детей, 29 января - 123 взрослых и один ребенок", - отметила Вишневская.



По ее словам, травм от сосулек не было.



Напомним, за выходные в Киеве из-за гололеда пострадали 112 человек, детей среди них нет. По ее словам, за выходные детей среди пострадавших от гололеда нет. С начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от гололеда травмировались 5485 киевлян, из них 471 ребенок.



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