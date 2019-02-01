За минувшие сутки в киевских травмпункты обратилось 447 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За последние сутки, 31 января 2019 года, в Киеве в травмпункты обратилось 447 человек, из них 84 за гололеда. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"В травмпункты обратилось 447 человек, из них 84 за гололеда", - отметила Вишневская.
Она также добавила, вследствие падения сосулек, к счастью, никто не пострадал.
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Ранее сообщал УНН, за последние два дня от гололеда травмировались более 200 киевлян.
Как сообщал УНН, за неубранный снег в Киеве на предпринимателей и физических лиц-предпринимателей составили 264 протокола.