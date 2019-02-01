За минувшие сутки в киевских травмпункты обратилось 447 человек

КИЕВ. 1 февраля. УНН. За последние сутки, 31 января 2019 года, в Киеве в травмпункты обратилось 447 человек, из них 84 за гололеда. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.