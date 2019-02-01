С начала года от переохлаждения в столице пострадали 54 человека

"Всего от переохлаждения с начала года пострадали 54 человека", - отметила Вишневская.



Также она добавила, что обморожения за первый месяц 2019 получило 18 человек.



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Ранее УНН сообщал, что в результате мороза в США умирают бездомные и студенты.