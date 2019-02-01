С начала года от переохлаждения в столице пострадали 54 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На протяжении января 2019 года в Киеве от переохлаждения пострадали 54 человека. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"Всего от переохлаждения с начала года пострадали 54 человека", - отметила Вишневская.
Также она добавила, что обморожения за первый месяц 2019 получило 18 человек.
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Ранее УНН сообщал, что в результате мороза в США умирают бездомные и студенты.