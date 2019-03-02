Подросток умер, другой в больнице из-за отравления неизвестными наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Несовершеннолетний парень умер, а еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
"2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний парень", - указали в полиции.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что утром в гости к 20-летней девушке пришли двое юношей и девушка после празднования дня рождения. Через некоторое время хозяйка дома обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.
"По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами", - отметили в полиции.
Информация внесена в Журнал единого учета Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в Харькове после переохлаждения умер мужчина.