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Подросток умер, другой в больнице из-за отравления неизвестными наркотиками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Несовершеннолетний парень умер, а еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

"2 марта в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий умер 14-летний парень", - указали в полиции.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что утром в гости к 20-летней девушке пришли двое юношей и девушка после празднования дня рождения. Через некоторое время хозяйка дома обнаружила ребят в бледном состоянии и вызвала скорую.

"По адресу врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами", - отметили в полиции.

Информация внесена в Журнал единого учета Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Харькове после переохлаждения умер мужчина.

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