В орендованій квартирі зберігали наркотики на понад мільйон гривень

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові правоохоронці вилучили у квартирі, яку орендували двє чоловіків, наркотиків на понад мільйон гривень. Правопорушникам загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.