В орендованій квартирі зберігали наркотики на понад мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові правоохоронці вилучили у квартирі, яку орендували двє чоловіків, наркотиків на понад мільйон гривень. Правопорушникам загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
У четверг, 28 лютого, в ході патрулювання правоохоронці виявили та вилучили у 21-річного чоловіка згорток з речовиною рослинного походження. Поліцейські з’ясували, що наркотик він незаконно зберігав з метою подальшого збуту. В ході проведення слідчо-оперативних дій працівники поліції встановили, що чоловік проживає разом зі своїм 24-річним приятелем в орендованій квартирі.
"При проведенні огляду помешкання співробітники Київського відділу поліції виявили та вилучили понад 5 кілограмів наркотичних та психотропних речовин - канабіс, амфетамін, метадон, кокаїн, електронні ваги з нашаруваннями речовини порошкоподібного типу та пакети для фасування", - повідомили у прес-службі.
Грошова сума вилучених наркотиків складає близько 1 мільйону 250 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Рівному у збувача вилучили наркотики на понад три мільйони гривень.