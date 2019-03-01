В арендованной квартире хранили наркотики на более чем миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Харькове правоохранители изъяли в квартире, которую арендовали две мужчин, наркотиков более чем на миллион гривен. Правонарушителям грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В четверг, 28 февраля, в ходе патрулирования правоохранители обнаружили и изъяли у 21-летнего мужчины сверток с веществом растительного происхождения. Полицейские выяснили, что наркотик он незаконно хранил с целью последующего сбыта. В ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции установили, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире.
"При проведении осмотра помещения сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили и изъяли более 5 килограммов наркотических и психотропных веществ - каннабис, амфетамин, метадон, кокаин, электронные весы с наслоениями вещества порошкообразного типа и пакеты для фасовки", - сообщили в пресс-службе.
Денежная сумма изъятых наркотиков составляет около 1 миллиона 250 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Ровно у сбытчика изъяли наркотики на более чем три миллиона гривен.