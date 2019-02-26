В інтернет-продавця вилучили наркотики на понад три мільйони гривень

"Так, 24 лютого близько 21 години у поле зору поліцейських потрапив підозрілий чоловік біля розважального закладу на вулиці Соборна у Рівному. Під час поверхневого огляду патрульні поліцейські виявили у молодика 40 грамів амфетаміну та 5 грамів марихуани. Як з’ясувалося, злочинну діяльність одесита відстежували тривалий час", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці провели обшук у помешканні, орендованому 21-річним жителем Одеси. У ході слідчих дій виявили та вилучили 749 психотроповмісних таблеток екстазі, амфетамін загальною вагою майже 1 кілограм, метамфетамін близько 250 грамів та елітні сорти марихуани вагою 8 кілограмів.

"Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами "чорного" ринку становить близько трьох мільйонів 200 тисяч гривень", - уточнили у поліції.

Крім того, правоохоронці задокументували факт збуту у Рівному через "закладки" психотропної речовини метамфетамін вагою 1,2 г. Наркотики так і не дійшли до покупця і були вилучені працівниками поліції.

За даними правоохоронців, клієнтів одесит підшуковував за допомогою інтернет-ресурсів, зокрема використовуючи один із месенджерів.

"21-річного одесита поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику повідомили про підозру у збуті та зберіганні з метою збуту наркотичних речовин за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції Рівненщини Віктор Поздняков.

Згідно з санкцією статті підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, до тимчасово окупованої території Луганської області намагалися переправити амфетамін на майже мільйон гривень.