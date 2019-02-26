У интернет-продавца изъяли наркотики на более три миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Ровно у сбытчика изъяли наркотики на более три миллиона гривен. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"Так, 24 февраля около 21 часов в поле зрения полицейских попал подозрительный мужчина возле развлекательного заведения на улице Соборная в Киеве. Во время поверхностного осмотра патрульные полицейские обнаружили у молодого человека 40 граммов амфетамина и 5 граммов марихуаны. Как выяснилось, преступную деятельность одессита отслеживали длительное время", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители провели обыск в помещении, арендованном 21-летним жителем Одессы. В ходе следственных действий обнаружили и изъяли 749 психотроповмисних таблеток экстази, амфетамин общим весом около 1 кг, метамфетамин около 250 граммов и элитные сорта марихуаны весом 8 килограммов.
"Стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного" рынка составляет около трех миллионов 200 тысяч гривен", - уточнили в полиции.
Кроме того, правоохранители задокументировали факт сбыта в Ровно через "закладки" психотропного вещества метамфетамин весом 1,2 г. Наркотики так и не дошли до покупателя и были изъяты работниками полиции.
По данным правоохранителей, клиентов одессит подыскивал с помощью интернет-ресурсов, в том числе используя один из мессенджеров.
"21-летнего одессита полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику сообщили о подозрении в сбыте и хранении с целью сбыта наркотических веществ по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Следователи подготовили ходатайство об избрании ему меры мероприятия в виде содержания под стражей", - сообщил начальник управления противодействия наркопреступности полиции Ровенской Виктор Поздняков.
Согласно санкции статьи подозреваемому грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на временно оккупированную территорию Луганской области пытались переправить амфетамин почти миллион гривен.