До ОРЛО намагалися переправити амфетамін на майже мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. До тимчасово окупованої території Луганської області намагалися перемісти партію амфетаміну на майже мільйон гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, блокували переміщення великої партії амфетаміну до тимчасово окупованої території Луганської області", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, місцевий житель отримував наркотики через відділення однієї з приватних поштових компаній в Станиці Луганській. Одержаний "товар" зловмисник намагався переправити через лінію розмежування для продажу.
"Під час огляду автомобіля фігуранта справи поблизу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду правоохоронці виявили в одному з поштових відправлень п’ять пакетів з амфетаміном загальною вагою півкілограма. За попередніми висновками орієнтовна вартість "посилки" на "чорному ринку" становить майже мільйон гривень", - зазначили у СБУ.
Вилучену речовину направили на експертизу.
Слідчо-оперативні дії для встановлення обставин правопорушення та інших осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.
Нагадаємо, українець намагався вивезти на окуповану територію 4,6 кілограмів "трави".