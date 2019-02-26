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До ОРЛО намагалися переправити амфетамін на майже мільйон гривень

До ОРЛО намагалися переправити амфетамін на майже мільйон гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. До тимчасово окупованої території Луганської області намагалися перемісти партію амфетаміну на майже мільйон гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, блокували переміщення великої партії амфетаміну до тимчасово окупованої території Луганської області", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, місцевий житель отримував наркотики через відділення однієї з приватних поштових компаній в Станиці Луганській. Одержаний "товар" зловмисник намагався переправити через лінію розмежування для продажу.

"Під час огляду автомобіля фігуранта справи поблизу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду правоохоронці виявили в одному з поштових відправлень п’ять пакетів з амфетаміном загальною вагою півкілограма. За попередніми висновками орієнтовна вартість "посилки" на "чорному ринку" становить майже мільйон гривень", - зазначили у СБУ.

Вилучену речовину направили на експертизу.

Слідчо-оперативні дії для встановлення обставин правопорушення та інших осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.

Нагадаємо, українець намагався вивезти на окуповану територію 4,6 кілограмів "трави".

Українські Національні Новини

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