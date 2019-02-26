В ОРЛО пытались переправить амфетамин почти на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На временно оккупированную территорию Луганской области пытались переместить партию амфетамина почти на миллион гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, блокировали перемещения крупной партии амфетамина на временно оккупированную территорию Луганской области", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, местный житель получал наркотики через отделения одной из частных почтовых компаний в Станице Луганской. Полученный "товар" злоумышленник пытался переправить через линию разграничения для продажи.
"Во время осмотра автомобиля фигуранта дела вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда правоохранители обнаружили в одном из почтовых отправлений пять пакетов с амфетамином общим весом полкилограмма. По предварительным выводам ориентировочная стоимость "посылки" на "черном рынке" составляет почти миллион гривен", - отметили в СБУ.
Изъятое вещество направили на экспертизу.
Следственно-оперативные действия для установления обстоятельств правонарушения и других лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
Напомним, украинец пытался вывезти на оккупированную территорию 4,6 килограммов "травы".