Українець намагався вивезти на окуповану територію майже 5 кг "трави"

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У КПВВ "Станиця Луганська" у громадянина України, який прямував на вихід до тимчасово окупованої території України, знайшли 4,6 кілограмів "трави". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держаної прикордонної служби України.