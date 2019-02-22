Українець намагався вивезти на окуповану територію майже 5 кг "трави"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У КПВВ "Станиця Луганська" у громадянина України, який прямував на вихід до тимчасово окупованої території України, знайшли 4,6 кілограмів "трави". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держаної прикордонної служби України.
"Так, учора для оформлення на вихід до тимчасово окупованої території України в КПВВ "Станиця Луганська" прибув 50-річний українець. Під час проходження ним контролю відбулося спрацювання службового собаки, що спеціально навчений на пошук наркотичних речовин. Як результат, спільна оглядова група виявила у поклажі чоловіка пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження загальною вагою 4,6 кілограми", - йдеться в повідомленні.
За даними прикордонників, громадянин категорично відмовився надавати будь-яку інформацію про походження та місце доставки вантажу, посилаючись на вади слуху та мовлення.
Правопорушника та знайдену речовину передали представникам Нацполіції для проведення слідчих дій.
"Попередньо дії громадянина кваліфіковано за ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту", - зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, громадянин України намагався виїхати в Росію з наркотиками.