Українець намагався виїхати в Росію з наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ, 16 лютого. УНН. Метадон та амфітамін виявили вчора співробітники відділу прикордонної служби "Дергачі" Харківського загону. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, близько 16-ї години в пункт пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка", що на Харківщині, прибув автомобіль Mercedes-Benz української реєстрації, який прямував до Російської Федерації.
Під час прикордонно-митного оформлення службовий собака, навчений на пошук наркотичної речовини спрацював на пасажира автівки, нашого співвітчизника, 1978 року народження. Правоохоронцями було прийнято рішення про здійснення поглибленого огляду речей чоловіка.
Як результат, в кишенях штанів громадянина було виявлено поліетиленові пакунки з кристалічною речовиною світло-зеленого кольору вагою майже 2 г – амфітамін, та білого кольору майже 80 г – метадон.
Наркотичну речовину було вилучено встановленим порядком, наразі триває експертиза. Чоловіка передано представниками Національної поліції. Направлено повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення "Контрабанда наркотичних засобів".
Нагадаємо, на Львівщині поліція вилучила у наркоділка “елітного” товару на понад 2 млн грн.
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