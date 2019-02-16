На Львівщині поліція вилучила у наркоділка “елітного” товару на понад 2 млн грн

“ 38-річний чоловік, під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, налагодив кримінальні звʼязки з представниками наркобізнесу Західної Європи. Звідти він постачав вартісні наркотики і психотропи, серед яких героїн, кокаїн та Екстазі, та збував їх крупними партіями на території Львівщини”, - йдеться у повідомленні.



Як зазначають у поліції, зловмисник став одним із найвпливовіших наркоділків Львівщини та завозив на територію області контрабандні наркотики і психотропи в особливо великих розмірах.



“У ході проведених оперативних заходів у наркодилера вилучено 330 г героїну, 250 г кокаїну та 100 г МДМА ("Екстазі"), призначених для подальшої реалізації. Крім наркотиків і психотропів у чоловіка вилучено 2 карабіни, пістолет та набої до них”, - додають у поліції.



Зазначено, що вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 2 мільйона гривень.



Наразі наркоділку повідомили про підозру в скоєнні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.



Винуватцю загрожує позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.



Раніше УНН повідомляв, у Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки".