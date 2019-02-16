Во Львовской области полиция изъяла у наркодельца "элитного" товара более чем 2 млн грн

"38-летний мужчина под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял дорогие наркотики и психотропы, среди которых героин, кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовской области", - говорится в сообщении.



Как отмечают в полиции, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовской области и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах.



"В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА ("Экстази"), предназначенных для дальнейшей реализации. Кроме наркотиков и психотропных веществ у мужчины изъято 2 карабина, пистолет и патроны к ним", - добавляют в полиции.



Указано, что стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 2 млн гривен.



Сейчас наркодельцу сообщили о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 307, а именно незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.



Виновнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.



Ранее УНН сообщал, в Харькове интернет-магазин сбывал наркотики через "закладки".