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У Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки"

У Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Правоохоронці викрили та припинили у Харкові діяльність інтернет-магазину, що торгував наркотиками через "закладки". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"Прокуратура області спільно з СУ ГУНП в області викрила інтернет-магазин, що торгував наркотиками через здійснення "закладок" у Харкові. Наразі слідством встановлені 7 мешканців Харкова й області віком від 24 до 35 років, причетних до діяльності незаконного магазину", - вказали у прокуратурі.

За даними досудового слідства, чоловіки створили інтернет-сайт, за допомогою якого підшукували потенційних покупців для наркотиків. За "товар" клієнти розраховувалися наперед, використовуючи електронний гаманець. Лише після передплати замовники отримували інформацію про місце, де вони зможуть забрати "закладку" із наркотиками. Під час слідства було проведено шість оперативних закупок, а також встановлені адреси та місця "схованок" наркотичних засобів й психотропів.

"Під час санкціонованих судом обшуків за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження виявлені та вилучені наркотичні засоби й психотропи (героїн, амфетамін, "солі", канабіс), пристосування для їх вживання, ваги, пакувальні матеріали, банківські картки, грошові кошти, а також системний блок, на якому спеціалісти кіберполіції виявили фотоматеріали із зображенням місць схову наркотиків", - повідомили у прокуратурі.

Наразі п'ятьом особам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб). Ще одну підозру планується вручити найближчим часом. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Окрім того, слідством вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження ще одного учасника злочинної схеми.

Нагадаємо, киянин продавав наркотики через Telegram.

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