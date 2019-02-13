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В Харькове интернет-магазин сбывал наркотики через "закладки"

В Харькове интернет-магазин сбывал наркотики через "закладки"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили в Харькове деятельность интернет-магазина, торговавшего наркотиками через "закладки". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Прокуратура области совместно с СУ ГУНП в области разоблачила интернет-магазин, торговавший наркотиками через осуществление "закладок" в Харькове. Сейчас следствием установлены 7 жителей Харькова и области в возрасте от 24 до 35 лет, причастных к деятельности незаконного магазина", - указали в прокуратуре.

По данным предварительного следствия, мужчины создали интернет-сайт, с помощью которого подыскивали потенциальных покупателей для наркотиков. За "товар" клиенты рассчитывались заранее, используя электронный кошелек. Лишь после подписки заказчики получали информацию о месте, где они смогут забрать "закладку" с наркотиками. В ходе следствия было проведено шесть оперативных закупок, а также установлены адреса и места "тайников" наркотических средств и психотропов.

"Во время санкционированных судом обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропы (героин, амфетамин, "соли", каннабис), приспособления для их употребления, веса, упаковочные материалы, банковские карты, денежные средства, а также системный блок, на котором специалисты киберполиции обнаружили фотоматериалы с изображением мест хранения наркотиков", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас пяти лицам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц). Еще одно подозрение планируется вручить в ближайшее время. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, следствием принимаются меры по установлению места нахождения еще одного участника преступной схемы.

Напомним, киевлянин продавал наркотики через Telegram.

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