Украинец пытался выехать в Россию с наркотиками

Так, около 16 часов в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" в Харьковской области, прибыл автомобиль Mercedes-Benz украинской регистрации, который направлялся в Российскую Федерацию.

Во время погранично-таможенного оформления служебная собака, обученная на поиск наркотического вещества сработала на пассажира автомобиля, нашего соотечественника, 1978 года рождения. Правоохранителями было принято решение о проведении углубленного досмотра вещей мужчины.

Как результат, в карманах брюк гражданина были обнаружены полиэтиленовые пакеты с кристаллическим веществом светло-зеленого цвета весом почти 2 г - амфетамин, и белого цвета почти 80 г - метадон.

Наркотическое вещество было изъято в установленном порядке, сейчас идет экспертиза. Мужчину передано представителям Национальной полиции. Направлено уведомление про противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления "Контрабанда наркотических средств".



Напомним, во Львовской области полиция изъяла у наркодельца "элитного" товара на более 2 млн грн.

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