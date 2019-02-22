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Украинец пытался вывезти на оккупированную территорию почти 5 кг "травы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В КПВВ "Станица Луганская" у гражданина Украины, который направлялся на выход во временно оккупированную территорию Украины, нашли 4,6 килограммов "травы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Так, вчера для оформления на выход во временно оккупированную территории Украины в КПВВ "Станица Луганская" прибыл 50-летний украинец. При прохождении им контроля произошло срабатывание служебной собаки, специально обученный на поиск наркотических веществ. В результате, общая обзорная группа обнаружила в клади мужчины пакеты с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения общим весом 4,6 килограмма", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, гражданин категорически отказался предоставлять любую информацию о происхождении и место доставки груза, ссылаясь на недостатки слуха и речи.

Правонарушителя и найденное вещество передали представителям Нацполиции для проведения следственных действий.

"Предварительно действия гражданина квалифицированы по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", - отметили в ГПСУ.

Напомним, гражданин Украины пытался выехать в Россию с наркотиками.

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