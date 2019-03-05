В Мариуполе мужчина спрятал наркотики в пачке с макаронами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Мариуполе полицейские роты особого назначения изъяли замаскированные наркотики - прохожий спрятал каннабис в пачке с макаронами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Во время патрулирования в составе бронегруппы внимание правоохранителей привлек прохожий, который пытался избежать полиции. В ходе проверки документов и поверхностного обыска полицейские обнаружили сверток с макаронными изделиями, внутри которого находилась наркотическое вещество", - сообщили в полиции.
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На место выехала следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. У мужчины изъято 4 свертка с марихуаной, сообщили правоохранители.
Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Канал поступления наркотика устанавливается.
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По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.