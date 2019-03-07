У минулому році ліквідували понад 30 міжнародних каналів постачання наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У минулому році ліквідували понад 30 міжнародних каналів постачання наркотичних засобів. Про це повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, за даними поліції, у 2018 році ліквідовували 35 міжнародних каналів постачання наркотичних засобів, три з яких – до країн ЄС.
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Крім того, за 2 місяці 2019 року викрито 9 міжнародних каналів постачання наркотичних засобів на територію України.
Нагадаємо, до ОРЛО намагалися переправити амфетамін на майже мільйон гривень.
Як повідомляв УНН, у Харкові правоохоронці вилучили у квартирі, яку орендували двє чоловіків, наркотиків на понад мільйон гривень. Правопорушникам загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.