В Минсоцполитики посчитали переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По состоянию на 10 июня количество зарегистрированных переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым составляет 1 383 700 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
"По состоянию на 10 июня 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 383 700 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что за неделю в Украине стало на 1,7 тысячи переселенцев больше.
Напомним, по данным опроса, более половине внутренне перемещенных лиц средств хватает только на питание или даже на питании они вынуждены экономить.